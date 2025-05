Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 1,36 USD.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 1,36 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,40 USD. Bisher wurden heute 78.785 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,33 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 59,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 06.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 22,08 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 19,49 Mio. CAD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,510 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

