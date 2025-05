Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 1,37 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 1,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,41 USD. Bisher wurden heute 71.222 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 22,08 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,510 CAD je Aktie aus.

