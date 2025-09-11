DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag ins Plus

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 2,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,02 EUR 0,16 EUR 8,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 2,30 USD zu. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,31 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 2,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 147.698 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 2,31 USD. 0,43 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Abschläge von 56,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
