Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 2,30 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 2,30 USD zu. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,31 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 2,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 147.698 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 2,31 USD. 0,43 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Abschläge von 56,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD einfahren.

