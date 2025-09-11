Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich
Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 22.631,48 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,372 Prozent stärker bei 22.554,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.470,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.645,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.497,71 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.08.2025, den Wert von 21.314,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, einen Stand von 19.546,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.013,98 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 22.645,11 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 14,01 Prozent auf 17,90 USD), Cerus (+ 12,31 Prozent auf 1,46 USD), AXT (+ 9,60 Prozent auf 4,34 USD), Nortech Systems (+ 4,77 Prozent auf 9,88 USD) und Ballard Power (+ 4,58 Prozent auf 2,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Comtech Telecommunications (-9,64 Prozent auf 2,25 USD), SMC (-9,31 Prozent auf 295,50 USD), Integra LifeSciences (-8,13 Prozent auf 14,13 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,73 Prozent auf 1,79 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,518 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
