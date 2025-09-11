DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.312 -1,1%Euro1,1743 -0,4%Öl66,65 -1,3%Gold3.685 +1,1%
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Warum der Euro weiter zum Dollar verliert Warum der Euro weiter zum Dollar verliert
Index-Performance im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

19.09.25 22:33 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.631,5 PKT 160,8 PKT 0,72%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 22.631,48 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,372 Prozent stärker bei 22.554,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.470,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.645,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.497,71 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.08.2025, den Wert von 21.314,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, einen Stand von 19.546,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.013,98 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 22.645,11 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 14,01 Prozent auf 17,90 USD), Cerus (+ 12,31 Prozent auf 1,46 USD), AXT (+ 9,60 Prozent auf 4,34 USD), Nortech Systems (+ 4,77 Prozent auf 9,88 USD) und Ballard Power (+ 4,58 Prozent auf 2,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Comtech Telecommunications (-9,64 Prozent auf 2,25 USD), SMC (-9,31 Prozent auf 295,50 USD), Integra LifeSciences (-8,13 Prozent auf 14,13 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,73 Prozent auf 1,79 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,518 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

