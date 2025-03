Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag fester

Kurs der Ballard Power

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1,35 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,35 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,32 USD. Zuletzt wechselten 122.044 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,38 USD) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 150,00 Prozent zulegen. Bei 1,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,29 Mio. CAD im Vergleich zu 62,84 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,567 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

