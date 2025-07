Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag schwächer

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 2,06 USD ab.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,06 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 2,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 280.267 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,37 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 50,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,08 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 19,49 Mio. CAD eingefahren.

Voraussichtlich am 11.08.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,474 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren gekostet

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen