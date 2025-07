Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power legt am Nachmittag zu

Ballard Power im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 2,08 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 2,08 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,12 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.841 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 2,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,94 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 105,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 06.05.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Ballard Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,08 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,49 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,474 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

