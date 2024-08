Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Ballard Power im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 1,90 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 1,90 USD. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,92 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.272 Ballard Power-Aktien.

Am 16.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 128,42 Prozent. Am 14.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,78 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 6,58 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 21,90 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 20,56 Mio. CAD umsetzen können.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

