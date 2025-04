Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Ballard Power-Kurs

24.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 1,19 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:45 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 1,19 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 1,19 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.090 Ballard Power-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 3,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 179,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Abschläge von 15,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 13.03.2025 vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,23 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 34,29 Mio. CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 62,84 Mio. CAD umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 13.05.2026. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,568 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie Erste Schätzungen: Ballard Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

