Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag stabil

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 1,59 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Ballard Power-Aktie um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel bei 1,59 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,61 USD zu. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 1,59 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,60 USD. Bisher wurden heute 24.171 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,01 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 152,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,90 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 20,56 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

2024 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,672 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag freundlich