Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power präsentiert sich stärker

Im Frankfurt-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 2,6 Prozent. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,24 EUR. Bei 15,24 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 4.167 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,80 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2021. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,26 EUR am 11.05.2021.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,197 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie: Das steckt hinter dem Deal von Ballard Power mit Linamar

Ballard Power - Mit umweltfreundlichen Brennstoffzellen zum Erfolg

Ballard Power-Aktie bricht ein: Ballard Power brechen Umsätze weg

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com