Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power schiebt sich am Freitagvormittag vor

Um 09:22 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 8,46 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,46 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 8,43 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.613 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 16,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 50,18 Prozent zulegen. Bei 5,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,43 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 10.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,09 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,19 Prozent zurück. Hier wurden 26,67 CAD gegenüber 31,44 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 02.11.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,763 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

