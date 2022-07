Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie legte um 28.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 16,0 Prozent auf 8,01 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 8,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.780 Ballard Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,70 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2021. Gewinne von 52,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,56 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 44,14 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 09.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 27,25 CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,68 CAD umgesetzt worden waren.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Ballard Power.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,676 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

