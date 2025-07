Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 1,88 USD zu.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1,88 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 1,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.697 Ballard Power-Aktien.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD an. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 26,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 22,08 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Ballard Power.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,474 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

