DAX23.999 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,44 +2,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.286 +0,8%Euro1,1711 +0,2%Öl68,29 +0,3%Gold3.477 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Edelmetalle im Aufwind: Gold fast auf Rekordkurs, Silber über 40 US-Dollar-Marke Edelmetalle im Aufwind: Gold fast auf Rekordkurs, Silber über 40 US-Dollar-Marke
Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Banken vergeben ein Fünftel mehr Kredite für Wohnimmobilien

01.09.25 15:38 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher und Investoren fragen nach langer Flaute wieder zunehmend Immobilienkredite nach. Im ersten Halbjahr vergaben Banken neue Finanzierungen in Höhe von gut 70 Milliarden Euro - 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mit. Besonders groß fiel das Plus bei Darlehen für Wohnimmobiliendarlehen aus: Sie legten um 22 Prozent auf 46 Milliarden Euro zu, so der Verband, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer hierzulande vertritt.

Wer­bung

"Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf das neue Zinsniveau eingestellt", sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Dieses sei im langfristigen Vergleich günstig. Treiber für die steigenden Zahlen seien die starke Nachfrage nach Wohnraum und ein hoher Anlagedruck bei Investoren. Der Verband rechnet damit, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten im zweiten Halbjahr weiter steigt.

Immobilienmarkt kommt langsam aus der Krise

Die Zahlen zeigen, dass der deutsche Immobilienmarkt wieder Fahrt aufnimmt und sich auch Investoren wieder mehr engagieren - etwa bei Mehrfamilienhäusern. Auch für Gewerbeimmobilien, die unter der Krise bei Büros im Homeoffice-Trend leiden, wurden mehr Kredite vergeben. Hier stand aber nur ein Plus von 8,6 Prozent auf rund 24 Milliarden Euro.

Bei Wohnimmobilien fiel der Anstieg bei Darlehen für Mehrfamilienhäuser besonders stark aus mit einem Plus von gut 30 Prozent. Kredite für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen legten je um rund ein Fünftel zu.

Wer­bung

Der Immobilienmarkt in Deutschland war nach jahrelangem Boom in die Krise gerutscht. Auslöser waren ein starker Zinsanstieg und rasant steigende Baukosten. Die Preise gaben nach dem Höhepunkt des Booms 2022 nach. Inzwischen haben sich die Zinsen stabilisiert, vielerorts ziehen die Preise wieder an./als/DP/jha