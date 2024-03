Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Barrick Gold. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 15,71 USD zu.

Um 22:15 Uhr ging es für das Barrick Gold-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 15,71 USD. Der Kurs der Barrick Gold-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,79 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 73.592 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,74 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barrick Gold-Aktie somit 24,25 Prozent niedriger. Am 15.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,540 CAD an Barrick Gold-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,589 CAD aus.

Barrick Gold veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 CAD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.146,63 CAD gegenüber 3.722,15 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,29 CAD je Barrick Gold-Aktie.

