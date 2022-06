BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel BASF 51,67 EUR

0,68% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.06.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 51,69 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 51,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 563.265 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 25,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2022 bei 46,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 71,85 EUR angegeben.

Am 29.04.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.083,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die BASF-Aktie ein

DAX: Das China-Dilemma

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE