BASF Aktie News: BASF gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 44,63 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 44,63 EUR. Bei 44,53 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 755.088 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 10,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,56 EUR je Aktie aus.

