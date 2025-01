BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 875.595 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 52,84 EUR.

Am 30.10.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. BASF dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus