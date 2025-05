BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 43,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,7 Prozent auf 43,89 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 43,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.642.890 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,79 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,11 EUR an.

Am 28.02.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,20 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Ausblick: BASF gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BASF-Aktie schwächelt: Massive Investition in Ludwigshafen

BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft