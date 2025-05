BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 42,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 42,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 40,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,60 EUR. Bisher wurden heute 3.396.455 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 31,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Mit Abgaben von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,11 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 02.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 17,40 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: BASF-Dividende gesunken

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verloren

BASF-Aktie unter Druck: BASF mit Umsatzrückgang - Chef steht Aktionären Rede und Antwort