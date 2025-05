BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,26 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 42,26 EUR abwärts. Bei 42,24 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.161 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,33 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,40 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,19 EUR je BASF-Aktie belaufen.

