BASF Aktie News: BASF verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 43,45 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 43,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 43,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 448.733 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,72 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,92 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,53 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,66 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,20 EUR je BASF-Aktie.

