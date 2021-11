BASF Aktie News: BASF im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel BASF 61,73 EUR

Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 61,70 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.867 Punkten steht. Die BASF-Aktie sank bis auf 61,50 EUR. Bei 62,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.117.880 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 markierte das Papier bei 72,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 02.11.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,21 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 5,67 EUR je Aktie aus.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

