BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 47,09 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 47,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.580 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2021 auf bis zu 71,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 33,73 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,13 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,75 EUR je BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.04.2022. Das EPS belief sich auf 2,70 EUR gegenüber 2,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 23.083,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,89 EUR je BASF-Aktie.

