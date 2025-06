BASF Aktie News: BASF verliert am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 41,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 41,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 41,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 918.958 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,20 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,20 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,56 EUR je BASF-Aktie an.

Am 02.05.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

