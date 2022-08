BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel BASF 43,88 EUR

Um 03.08.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,80 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,06 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 492.312 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 37,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 63,91 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.974,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.753,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,37 EUR fest.

