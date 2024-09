BASF Aktie News: BASF verliert am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 45,39 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 45,39 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 45,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,36 EUR. Zuletzt wechselten 94.331 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,30 EUR an.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,49 EUR je Aktie belaufen.

