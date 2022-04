BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 51,74 EUR

Die BASF-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 51,74 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 51,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.246.779 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,88 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (47,23 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.04.2022. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,91 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 24.02.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,08 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

