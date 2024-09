BASF Aktie News: BASF stabilisiert sich am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 44,52 EUR.

Mit einem Wert von 44,52 EUR bewegte sich die BASF-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,56 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 324.518 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 23,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,30 EUR.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,11 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

