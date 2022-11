BASF Aktie News: BASF am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel BASF 46,34 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,9 Prozent auf 46,27 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 46,37 EUR. Bei 44,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 906.181 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,03 EUR an.

Am 27.07.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

