BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 47,42 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 47,42 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,58 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,50 EUR. Zuletzt wechselten 56.359 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 15,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 15,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,33 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,00 EUR aus.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je BASF-Aktie.

