BASF Aktie News: BASF kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 05.07.2022 09:22:00 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 42,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,89 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.794 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,36 EUR.

Am 29.04.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.083,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.400,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 28.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,03 EUR je Aktie belaufen.

