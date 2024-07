BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 45,21 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 45,21 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,18 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 45,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 606.583 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die BASF-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,56 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

