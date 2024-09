BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich BASF

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,76 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 44,76 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 44,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 331.219 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,72 Prozent. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,30 EUR je BASF-Aktie an.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

