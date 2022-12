BASF Aktie News: BASF verliert am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel BASF 48,24 EUR

-1,35% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 48,21 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 48,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 558.906 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 30,28 Prozent niedriger. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,34 EUR.

Am 26.10.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.946,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.669,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gesucht: Chef von BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall DEA sorgt sich um Gasversorgung im Winter 2023/24

BASF-Aktie in Rot: Auch in der Forschung und Entwicklung sollen Kosten gespart werden

BASF-Aktie dennoch tiefer: Bernstein schraubt Ziel für BASF nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE