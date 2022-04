BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag leichter

Aktien in diesem Artikel BASF 50,50 EUR

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 50,66 EUR abwärts. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,06 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.172.756 Stück gehandelt.

Am 08.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,86 Prozent. Bei einem Wert von 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,38 EUR.

Am 29.04.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,91 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 24.02.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,08 EUR je BASF-Aktie belaufen.

