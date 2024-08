BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,02 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 41,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 41,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.256 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 33,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,40 EUR an.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,51 EUR je BASF-Aktie.

