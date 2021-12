BASF Aktie News: BASF mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel BASF 59,04 EUR

Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 58,94 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 59,41 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,99 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 145.760 Aktien.

Am 07.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,06 EUR. Dieser Wert wurde am 30.11.2021 erreicht.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 82,29 EUR. Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 5,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

