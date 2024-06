BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BASF

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,88 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 46,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 46,87 EUR. Bei 47,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 36.147 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,33 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 17,55 Mrd. EUR, gegenüber 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,20 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,61 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

