BASF Aktie News: BASF steigt am Mittwochmittag

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 41,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,2 Prozent auf 41,78 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 41,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 707.497 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,49 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 3,83 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,40 EUR.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,51 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

