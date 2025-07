Aktienentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

08.07.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 41,70 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 41,65 EUR 0,25 EUR 0,60% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 41,70 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 41,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 521.351 BASF-Aktien den Besitzer. Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 10,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,88 EUR je BASF-Aktie aus. Am 02.05.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 17,40 Mrd. EUR, gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,86 Prozent präsentiert. Die BASF-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je BASF-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats BASF-Aktien schwächeln - UBS: Anleger besonders klar 'short' DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: BASF