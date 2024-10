BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 47,14 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 47,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 46,46 EUR. Bei 47,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.212.789 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,10 EUR.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.



