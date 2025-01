BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 41,79 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 41,79 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 41,54 EUR. Mit einem Wert von 41,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 452.462 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,84 EUR.

Am 30.10.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 20.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,47 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

