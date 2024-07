BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BASF

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 44,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 44,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,88 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.721 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,49 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 51,20 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,55 EUR im Jahr 2024 aus.

