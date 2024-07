BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 44,49 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 44,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 44,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,88 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 665.632 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit Abgaben von 9,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 51,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren gekostet

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Was Analysten von der BASF-Aktie erwarten