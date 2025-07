BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 43,38 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 43,38 EUR. Bei 43,42 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.203.665 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 21,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 13,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,88 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,86 Prozent zurück. Hier wurden 17,40 Mrd. EUR gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

