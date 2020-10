BASF-Aktie aktuell: BASF gibt nach

Aktien in diesem Artikel BASF 56,78 EUR

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,97 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.050 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 56,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 395.341 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2019 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,17 EUR an. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,33 EUR für die BASF-Aktie. Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,30 EUR je Aktie.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

