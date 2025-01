BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesniveau

BASF im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 41,89 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 42,26 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 41,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,76 EUR. Bisher wurden heute 1.306.153 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. 31,13 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,84 EUR für die BASF-Aktie.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,47 EUR je Aktie.

