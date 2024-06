BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 46,24 EUR nach.

Die BASF-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 46,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 46,12 EUR. Mit einem Wert von 46,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 638.590 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 15,83 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 14,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,00 EUR je BASF-Aktie an.

Am 25.04.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

